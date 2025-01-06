ديمبيلي يدخل تاريخ باريس سان جيرمان

2025-01-06 08:35:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

سجل الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان هدفا قاتلا قاد به الفريق الباريسي لتحقيق أول ألقابه في عام 2025.

وحقق سان جيرمان فوزا صعبا على موناكو بهدف دون رد على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وسجل ديمبيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات فقد سجل ديمبيلي أكثر هدف متأخر لسان جيرمان حقق من خلاله لقب السوبر 91 دقيقة و28 ثانية منذ هدف أليكس في أب 2013 ضد بوردو 94 دقيقة و30 ثانية.

وحقق باريس سان جيرمان لقب السوبر الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي.