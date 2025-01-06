ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع ضعف الدولار وترقب البيانات الأمريكية

2025-01-06 08:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "قليلاً، يوم الاثنين، بدعم من ضعف الدولار، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية في ديسمبر/ كانون الأول للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2643.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:29 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2656.80 دولارا.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: "البداية الضعيفة للأسبوع من جانب الدولار الأمريكي تساعد الذهب على تحقيق بعض المكاسب".

وقال إن أداء بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع قد يكون المفتاح لمعرفة ما إذا كان الذهب سيخرج من نطاقه الأخير، مضيفا ان "هناك وفرة من البيانات الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع (بما في ذلك بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريدات)، وأي بيانات سلبية قد تضر بالدولار الأميركي وتساعد الذهب".

وينتظر المستثمرون أيضًا بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محاضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على المزيد من التوجيهات.

ويزدهر الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويشكل تحوطًا ضد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.67 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 933.60 دولارا، وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 920.09 دولارا.