2025-01-06 09:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل النفط العراقي، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، استقرارا على ارتفاع فوق الـ 73 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية مع افتتاح التعاملات الأسبوعية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 70.19 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 73.29 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.16- على التوالي تسليم اذار 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 76.17 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 73.64 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.32- لكلاهما.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع