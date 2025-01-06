2025-01-06 10:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أقام الاتحاد العراقي للتايكواندو، تصفيات المنتخب الوطني للشباب والناشئين، للذكور والإناث، في العاصمة بغداد بمشاركة 68 فريقاً مثلوا مختلف محافظات العراق، وضمت التصفيات أكثر من 300 لاعب ولاعبة تنافسوا على المراكز المؤهلة لتمثيل المنتخب الوطني.

وقال رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد، أحمد قاسم، لوكالة الأنباء العرقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" هذه التصفيات تهدف إلى اختيار العناصر المميزة لتمثيل العراق في الاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية بين المشاركين من فئتي الناشئين والناشئات".

وأضاف قاسم أن" المنتخب الوطني يستعد حالياً للمشاركة في بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية، المقرر إقامتهما في شباط المقبل، وذلك بعد إقامة معسكر تدريبي خاص لتحضير اللاعبين، كما أكد على أهمية هذه النشاطات باعتبارها جزءاً من الاستعدادات لاستضافة العراق بطولة غرب آسيا في شهر نيسان المقبل، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة العالم للناشئين".

وأشار قاسم إلى أن" هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز مكانة التايكواندو العراقي على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التركيز على دعم الفئات العمرية الشابة لتحقيق إنجازات مميزة للعراق".