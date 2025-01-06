القبض على متهمين بتهريب المشتقات النفطية بالأنبار والديوانية والنجف

2025-01-06 10:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الإثنين (6 كانون الثاني 2025)، القاء القبض على ثلاثة متهمين بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلاتهم.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" مفارزها من لواءي الشرطة الثاني والسادس في محافظات الأنبار والديوانية والنجف الأشرف، بالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة، القت القبض على (3) متهمين بتهريب المشتقات النفطية وضبطت عجلاتهم لوجود مخالفات عدة".

وأضافت، أنه" تم إيداعهم في التوقيف وحجز المضبوطات، استناداً للقانون رقم (41) لسنة (2008) الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته.