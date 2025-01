2025-01-06 10:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

برج الحمل (21 آذار – 19 نيسان) مهنيًا: تواجه فترة مليئة بالاجتماعات والنقاشات المهمة. تفكر في طلب إجازة طويلة، لكن هناك التزامات مهنية يجب إتمامها أولاً. عاطفيًا: علاقتك بالشريك تسير بوتيرة مستقرة، حاول تخصيص وقت له. صحيًا: خذ قسطًا من الراحة لتجنب الإرهاق. برج الثور (20 نيسان – 20 أيار)...

