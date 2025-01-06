طقس العراق.. أمطار رعدية متوسطة الشدة خلال اليومين المقبلين

2025-01-06 11:00:11 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، كما يتشكل الضباب في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في جميع مناطق البلاد".

وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الثلاثاء ستكون في دهوك ونينوى 12، السليمانية 9، كركوك وصلاح الدين وأربيل 13، الأنبار 14، ديالى 15، بغداد وميسان وواسط وذي قار والديوانية والمثنى والنجف الأشرف 16، كربلاء المقدسة والبصرة 17".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".

وبين، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".

وذكر، أن "طقس يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".