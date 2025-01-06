الصدر للجيش العراقي بمناسبة تأسيسه: نتمنى لهم الثبات على حب الوطن والشعب

2025-01-06 11:01:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

تقدم زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، بالتهاني والتبريكات للجيش العراقي بذكرى تأسيسه الرابعة بعد المئة.

وقال الصدر في تدوينة له على منصة إكس تابعتها "بغداد اليوم": "نتقدم بوافر التبريكات لجيش الوطن وسوره الشامخ، وهذه تهنئة مني لكل القيادات والأفراد بكل أصنافها وتشكيلاتها، ونتمنى لهم الثبات على حب الوطن والشعب".

وجدد الصدر المطالبة بحصر السلاح بيد الجيش والقوات الأمنية قائلا "لا وألف لا للسلاح المنفلت وللمجاميع المنفلتة".











