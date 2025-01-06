الحكيم يهنئ بذكرى تأسيس الجيش العراقي ويحث على دعم وتنويع مصادر تسليحه

2025-01-06 11:01:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقدم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، بالتهاني والتبريكات للجيش العراقي بذكرى تأسيسه، فيما اكد على دعم وتنويع مصادر تسليحه.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في الذكرى الرابعة بعد المئة لتأسيس جيشنا العراقي الباسل، درع الوطن وسوره المنيع، نبارك لمؤسستنا العسكرية، قادةً وضباطًا ومراتب، ونحث على دعمها وتنويع مصادر تسليحها وفق أحدث الأسلحة وأكثرها تطورًا، والنهوض بواقع إمكانياتها العسكرية وفق نظرية الجيوش الحديثة وتطوير المنظومة الاستخبارية".

واضاف اننا "نؤكد على دعم الملحقيات العسكرية في الخارج وإدامة التدريب ورفع مستوى الجهوزية، في ظل التحديات الجسام التي تحيط بوطننا من كل حدب وصوب"، لافتا الى اننا "نستثمر المناسبة لنستذكر تضحيات أبناء الجيش وباقي صنوف قواتنا المسلحة في تحرير العراق وإعادة المدن وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم".

وتابع الحكيم اننا "نشدد على ضرورة توزيع قطع الأراضي أو إنشاء مجمعات سكنية للمنتسبين في أماكن تليق بتضحياتهم، مع أهمية التعاون والتنسيق مع باقي الوزارات لتوفير الخدمات والبنى التحتية لهذه المجمعات"، داعيا "السلطة التشريعية على إنصاف أبناء المؤسسة العسكرية عبر تعديل القوانين بما يحقق تحسين رواتبهم التقاعدية أسوة ببقية موظفي الدولة".