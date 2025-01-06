العراق يتأثر بمنخفض سطحي وتحذيرات من أمطار رعدية في مدن الوسط والجنوب

2025-01-06 11:01:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، تحديثات جويــة تتعلق بحالة الطقس.

وقالت الهيئة في منشور لها على فيسبوك اطلعت عليه "بغداد اليوم" إن "التحديثات الجوية الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية تظهر حركة السحب اليوم مع إشارات البرق وهي تتواجد في سماء غرب السماوة".

وأضافت أن "المنخفض السطحي يتواجد جنوب غرب البلاد، وهذا سبب ضعف الحالة في أجواء شمال وغرب البلاد حاليا، يضاف لها سلبية الرياح الشمالية الشرقية على هذه الأماكن".

وأشارت الهيئة إلى أن "فرص الأمطار الرعدية مستمرة هذا اليوم في مدن وسط وجنوب البلاد مع شمول مناطق من الانبار وبعض المناطق المتفرقة من مدن الشمال بهطولات متفرقة. مع تحذيرات من بؤر للغزارة أحيانا".



