فصائل وإرث الحروب.. تحديات الجيش العراقي في وتيرة متزايدة

2025-01-06 11:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر في السادس من كانون الثاني في كل عام، يحتفل العراق بذكرى تأسيس جيشه، الذي يُعَدّ من أقدم المؤسسات العسكرية في المنطقة، حيث تأسس عام 1921 بفوج “موسى الكاظم”. وعلى مر العقود، لعب الجيش العراقي دورًا محوريًا في حماية سيادة البلاد ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ومنذ تأسيسه، شهد الجيش العراقي مراحل تطور متعددة، …

