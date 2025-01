2025-01-06 11:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر عراق أوبزيرفر تهنيء بعيد الجيش العراقي الباسل في 6 كانون الثاني.. كل عام وجيشنا بألف خير والرحمة والخلود للشهداء الأبطال

The post عراق أوبزيرفر تهنيء بعيد الجيش العراقي الباسل في 6 كانون الثاني.. كل عام وجيشنا بألف خير والرحمة والخلود للشهداء الأبطال first appeared on Observer Iraq.