2025-01-06 11:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر شهدت بغداد هطول زخات من المطر صباح اليوم (الاثنين). وكانت هيئة الانواء الجوية في وزارة النقل قد توقعت هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة مع برق ورعد في مدن الوسط والجنوب في العراق اليوم (الاثنين).

The post زخات مطر على بغداد first appeared on Observer Iraq.