2025-01-06 11:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، يوم الاثنين، المطالبة بضرورة حصر السلاح بيد الجيش العراقي وقوات الأمن الرسمية.

وهنأ الصدر، في تدوينة له على منصة إكس، جميع قيادات وأفراد الجيش العراقي بكل أصنافهم وتشكيلاتهم، بذكرى تأسيسه الرابعة بعد المئة، متمنياً لهم "الثبات على حب الوطن والشعب".

وشدد الصدر، على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش العراقي وقوات الأمن الرسمية، مردفاً بالقول: "لا وألف لا للسلاح المنفلت والمجاميع المنفلتة".