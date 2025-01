2025-01-06 11:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد طالب زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، بحصر السلاح بيد الجيش والقوات الأمنية.

