الحكيم يدعو لتحسين الرواتب التقاعدية لابناء المؤسسة العسكرية

2025-01-06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداددعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، إلى إنصاف أبناء المؤسسة العسكرية عبر تعديل القوانين بما يحقق تحسين رواتبهم التقاعدية أسوة ببقية موظفي الدولة.وقال الحكيم، في بيان تلقته (المدى): "في الذكرى الرابعة بعد المئة لتأسيس جيشنا العراقي الباسل، درع الوطن وسوره المنيع، نبارك لمؤسستنا العسكرية، قادةً وضباطًا ومراتب، ونحث على دعمها وتنويع مصادر […]

