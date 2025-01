2025-01-06 11:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد بدأ صباح اليوم الاثنين، هطول زخات مطر خفيفة في العاصمة بغداد. وتوقعت هيئة الأنواء الجوية بوقت سابق، موجة مطرية اليوم وغدا وتنتهي الأربعاء.

The post مطر خفيفة في العاصمة بغداد appeared first on جريدة المدى.