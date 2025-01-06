2025-01-06 11:36:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما لفتت إلى تساقط للأمطار خلال اليومين المقبلين. وذكر بيان للهيئة، أن “غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، كما يتشكل الضباب في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض بضع […]

ظهرت المقالة أمطار متوسطة الشدة وضباب خلال اليومين المقبلين أولاً على ايشان.



