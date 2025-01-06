أكبر مصانع الاسمنت في العراق يعود الى الحياة

2025-01-06 12:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية بيئة كركوك اليوم الاثنين، عن معاودة العمل في مصنع اسمنت كركوك بعد تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، والتي تضمنت تطبيق المعايير البيئية في الملوثات ومعالجة المرسبات الخاصة بالغبار.

وقال مدير بيئة كركوك علي عز الدين خورشيد، لوكالة شفق نيوز، إن مديرية البيئة كانت قد أصدرت قرارًا سابقًا بغلق المعمل بسبب وجود مخالفات بيئية.

وأضاف أن المديرية، بالتعاون مع ممثل الدائرة الشمالية، قامت بزيارة إلى مديرية معمل أسمنت كركوك لمتابعة التزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية وضمان تنفيذ الأعمال التي أدت إلى توقف المعمل.

وأوضح خورشيد أن الزيارة الرقابية البيئية للمعمل جرت بعد إتمام أعمال الصيانة والتأهيل من قبل إدارة المعمل، حيث تم أخذ قياسات لنسبة الملوثات المطروحة في الهواء (TSP) بهدف تقييم عمل النشاط الصناعي والتأكد من مطابقته مع المعايير البيئية المطلوبة، كما تم ملاحظة صيانة وحدات المعالجة والمرسبات الخاصة بانبعاث الغبار.

وأشار إلى أن التزام المعامل والشركات في كركوك بعدم تلويث البيئة يساهم في تقليل ملوثات الهواء وتحسين البيئة بشكل عام.

وقررت مديرية بيئة كركوك غلق المعمل التابع لوزارة الصناعة والمعادن في 12 تشرين الثاني 2024، بعد عدم امتثاله للمعايير البيئية، وفرضت حينها غرامة مالية قدرها 450 مليون دينار بسبب تلوث الهواء الناتج عن انبعاث الغازات الضارة.

وجاء قرار الاغلاق بعد تظاهرات احتجاجية من أهالي ناحية ليلان بسبب تأثير التلوث على صحتهم.

ويُعتبر معمل أسمنت كركوك الذي أنشئ عام 1980 من قبل شركة يابانية واحدًا من أكبر معامل إنتاج الأسمنت في العراق والمنطقة الشمالية. وكان المعمل في وقت سابق من بين المعامل التي امتازت بجودة إنتاجها ولكنها كانت تمثل مصدرًا لتلوث البيئة نتيجة لانبعاث الغازات السامة من أبراجها، مما تسبب في أمراض للسكان المحليين في أطراف كركوك والقرى المتاخمة.

وتعاني العديد من المصانع والمنشآت في العراق من غياب ثقافة الحفاظ على البيئة، مما أدى إلى انعكاسات خطيرة على البيئة وصحة المواطنين بسبب الانبعاثات الغازية والأدخنة والملوثات الأخرى.