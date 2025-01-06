أسعار الذهب تنخفض ببغداد وتثبت في أربيل

2025-01-06 12:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، (الاجنبي والعراقي)، في أسواق بغداد اليوم الاثنين، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 556 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 552 الف دينار.

وأضاف مراسلنا أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 526 الف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 522 الف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 560 الف دينار و570 الف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 530 الف دينار و540 الف دينار.

أما في أربيل، فقد سجل الذهب استقرارًا، حيث بلغ عيار 24 للبيع 648 الف دينار، وعيار 21 بسعر 567 الف دينار، وعيار بسعر18 485 الف دينار.