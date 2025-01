أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالناصرية اليوم

2025-01-06 12:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت هيئة الأنواء الجوية في الناصرية اليوم الإثنين عن تأثر المنطقة بمنخفضين جويين، ما سيؤدي إلى هطول أمطار رعدية بدءًا من ظهر اليوم، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وأوضح مدير الأنواء الجوية في الناصرية أحمد كريم لشبكة أخبار الناصرية، أن الحالة المطرية ستشمل مناطق متفرقة من...

