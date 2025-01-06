وفاة امرأة حامل وابنتها في حريق مروع داخل منزلها بمحافظة ميسان

2025-01-06 12:15:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أفاد مصدر طبي، اليوم الاثنين، بوفاة امرأة حامل وابنتها البالغة من العمر أربع سنوات في حريق كبير اندلع في منزل سكني بحي الحسين وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، في ساعة متأخرة من مساء أمس.وقال المصدر إن “الحريق اندلع بشكل مفاجئ، والتهم أغلب أجزاء المنزل قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران وإخمادها”.وأضاف أن “شدة الحريق أدت إلى وفاة المرأة الحامل وابنتها، حيث تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي في العمارة”.وأوضح المصدر أن “الأجهزة المختصة شكلت فريق تحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذي تسبب في هذه المأساة”.يُذكر أن الحرائق المنزلية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، وغالبًا ما تكون ناجمة عن تماس كهربائي أو سوء استخدام أجهزة التدفئة#قناة_الاولى_العراقيةتابعونا عبر التردد التالي | نايل سات 10971-أفقي



