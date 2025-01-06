السوداني: جيشنا هو الدعامة القوية للبناء الدستوري الديمقراطي

2025-01-06 12:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (6 كانون الثاني 2025)، إن الجيش العراقي هو الدعامة القوية للبناء الدستوري الديمقراطي.

وكتب السوداني في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصّة "إكس": في الذكرى 104 لتأسيس جيشنا العراقي، تترسخ مكانة هذه المؤسسة الوطنية العظيمة، وليكون جيشنا من الشعب وللشعب، وسوره الحصين ضد الإرهاب والتهديدات، والدعامة القوية للبناء الدستوري الديمقراطي".

وأضاف، لقد خاض جيشنا البطل وكل تشكيلات قواتنا المسلحة، المنازلات المشرفة، وقدّم التضحيات على مسار حفظ أمن العراق واستقراره، وحماية النهضة التنموية، وصيانة الاستقلال والسيادة".

وأكمل السوداني" ستبقى حكومتنا، بجميع برامجها ومسؤولياتها، الداعم الأول لتطوير قدرات جيشنا المقدام، وتعزيز دوره الوطني، وفي هذه الذكرى الكبيرة، نستذكر كل شهداء جيشنا وقواتنا المسلحة، الأبطال الذي صنعوا النصر، وحفظوا اسم العراق عالياً لهم المجد والرفعة عند الباري جل وعلا.











