السوداني يتعهد بتطوير قدرات الجيش العراقي

2025-01-06 12:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، بتطوير قدرات الجيش العراقي وتعزيز دوره الوطني، وذلك بذكرى تأسيسه 104.

وكتب السوداني، في تدوينة له على منصة إكس: "في الذكرى 104 لتأسيس جيشنا العراقي، تترسخ مكانة هذه المؤسسة الوطنية العظيمة، وليكون جيشنا من الشعب وللشعب، وسوره الحصين ضد الإرهاب والتهديدات، والدعامة القوية للبناء الدستوري الديمقراطي".

‏وأضاف: "لقد خاض جيشنا البطل وكل تشكيلات قواتنا المسلحة، المنازلات المشرفة، وقدّم التضحيات على مسار حفظ أمن العراق واستقراره، وحماية النهضة التنموية، وصيانة الاستقلال والسيادة".

‏وتابع: "ستبقى حكومتنا، بجميع برامجها ومسؤولياتها، الداعم الأول لتطوير قدرات جيشنا المقدام، وتعزيز دوره الوطني".

وقبل ذلك، رعى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الحفل المركزي الذي أقامته وزارة الدفاع في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي البطل.

وأطلق السوداني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة (6 كانون) السكنية الذي سيُشيد على أرض معسكر التاجي، المخصص لمنتسبي وزارة الدفاع.

ويحتفل العراقيون، (في السادس من كانون الثاني من كل عام)، بالذكرى الـ 104 لتأسيس الجيش. وبمناسبة هذه الذكرى، يتم تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية والمدارس في أنحاء البلاد.