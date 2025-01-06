علي جاسم يغادر "كومو" مؤقتا وبشار رسن للدوري الأوزبكي

2025-01-06 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مصدر رياضي،يوم الإثنين، عن منح نادي "كومو" الضوء الأخضر لعلي جاسم، لإعارته نصفموسم لناد آخر بهدف "استعادة مستواه"، فيما كشف عن انضمام بشار رسن لانديباختاكور الأوزبكستاني.

وقال المصدر لوكالةشفق نيوز، إن "لاعب المنتخب العراقي ونادي كومو الإيطالي علي جاسم، سيجلس معمدرب النادي فابريجاس، من أجل محاولة إقناعه للانتقال نصف موسم (على سبيل الإعارة)لكي يستعيد توازنه ومستواه كونه غير مستعد للجلوس بمقاعد البدلاء".

وأضاف أن "هذاالخيار هو الأقرب لأفكار فابريجاس الذي لا يريد أن يخسر لاعبه بسرعة، والذي أصبحخارج حسابات تشكيلته في الوقت الحالي باغلب المباريات في الدوري الإيطالي".

وتابع أن "علي حاسم تحتيديه حالياً عرض رسمي من أحد الأندية الهولندية وآخر من ناد سعودي، وكل ناد يرغببضمه (على سبيل إعارة) من ناديه الحالي كومو الايطالي، لتصبح الأمور أقرب للوصول إلىحل يرضي الطرفين".

من جهة أخرى، كشفالمصدر، عن انضمام لاعب المنتخب العراقي ولاعب القوة الجوية بشار رسن بشكل رسميلصفوف فريق نادي باختاكور الأوزبكستاني.

وسيمثل رسن ناديهالجديد باختاكور في الانتقالات الشتوية كلاعب رسمي في الدوري الأوزبكي لما تبقى منالموسم الحالي.

وشهدت قائمة المنتخبالأخيرة التي مثلت العراق في خليجي 26، خلوها من أسم اللاعب بشار رسن، الذي مثلالقوة الجوية في المباريات السابقة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.