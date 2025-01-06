لوحة ممتزجة مع الغيوم.. جبال كوردستان تكتسي بالثلوج (صور)

2025-01-06 12:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في مشهد مهيب، أكتست جبال إقليم كوردستان بالثلوج، مُشكلة لوحة بيضاء على امتداد النظر، ممتزجة مع الغيوم المحيطة بقمم الجبال.

من قمم جبال كويزة في السليمانية، وشيلادزي بدهوك وجبل كورك في أربيل، تظهر المدن كأيقونة صغيرة أمام اللون الأبيض، الذي امتزج بالطبيعة وبرزت منه بعض النباتات.

وعادة ما تسقط الثلوج على مناطق إقليم كوردستان في كانون الأول/ ديسمبر، وكانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير، ويتراكم أحياناً لفترات طويلة في بعض الجبال. ويجذب تساقط الثلوج في الإقليم، السائحين بشكل كبير، حيث يكون هناك فصل سياحة شتوية، إلى جانب السياحة الصيفية، ويتوافد المئات من السائحين للجبال، بسبب الثلوج.

وتوقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، استمرار تساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الجبلية والحدودية، وأشارت التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة،.

وكان أحد السائحين، إلى جبل كورك في أربيل، ذكر لوكالة شفق نيوز، الأسبوع الماضي، أن "الأجواء باردة في المكان، لكن منظر الثلوج جميل جداً وهذا ما دفعنا لزيارة جبل كورك والصعود بالتلفريك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تكسوها الثلوج".