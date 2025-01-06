اصطحبها زوجها لشقة مشبوهة.. كاميرات المراقبة تفك لغز قتل فتاة غجرية في بغداد

2025-01-06 12:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الاثنين، تفاصيل جريمة قتل مروعة لفتاة غجرية داخل مصعد في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، قبل 5 أيام.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن “فرق قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة، عُثر على جثتها داخل مصعد إحدى العمارات المشبوهة في منطقة السعدون”، مبيناً أن “الأجهزة الأمنية عثرت على جثة المجنى عليها قبل 5 أيام وعليها آثار طعنات متعددة باستخدام سلاح أبيض (سكين)”.

وأضاف أن “كاميرات المراقبة وجمع المعلومات بينت أن المجنى عليها هي من عائلة غجرية، وكانت برفقة زوجها في الليلة السابقة للجريمة، حيث تم اصطحابها إلى إحدى الشقق المشبوهة في البناية”، مبيناً أن “المتهم بارتكاب الجريمة هو حارس العمارة الذي أقدم على طعن المجنى عليها داخل المصعد بدوافع شخصية”.

وأوضح المصدر، أن “الأجهزة الأمنية تمكنت عبر تفعيل المصادر الميدانية وتتبع أرقام هواتف المتهم، من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه في منطقة السعدون، قرب شارع النضال وساحة الأندلس”، مبيناً أن “المتهم اعترف بالجريمة بعد مواجهته بالأدلة والبراهين”.

وأشار إلى "توقيف المتهم في مركز شرطة السعدون بعد تدوين أقواله بالاعتراف"، مؤكداً عرضه بوقت لاحق على الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".