رئيس الوزراء: ستبقى حكومتنا بجميع برامجها ومسؤولياتها الداعم الأول لتطوير قدرات جيشنا المقدام

2025-01-06 12:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستبقى بجميع برامجها ومسؤولياتها الداعم الأول لتطوير قدرات الجيش المقدام.

وقال السوداني في تدوينة له على منصة (X)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في الذكرى 104 لتأسيس جيشنا العراقي، تترسخ مكانة هذه المؤسسة الوطنية العظيمة، وليكون جيشنا من الشعب وللشعب، وسوره الحصين ضد الإرهاب والتهديدات، والدعامة القوية للبناء الدستوري الديمقراطي".

وأضاف: "لقد خاض جيشنا البطل وكل تشكيلات قواتنا المسلحة، المنازلات المشرفة، وقدّم التضحيات على مسار حفظ أمن العراق واستقراره، وحماية النهضة التنموية، وصيانة الاستقلال والسيادة".

وأكد أن "حكومتنا ستبقى بجميع برامجها ومسؤولياتها، الداعم الأول لتطوير قدرات جيشنا المقدام، وتعزيز دوره الوطني"، مستذكراً في هذه الذكرى الكبيرة "كل شهداء جيشنا وقواتنا المسلحة، الأبطال الذين صنعوا النصر، وحفظوا اسم العراق عالياً، لهم المجد والرفعة عند الباري جل وعلا".