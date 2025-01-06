2025-01-06 12:35:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، أن السلطة التشريعية تضع على سلم أولوياتها، تطوير تسليح القوات الأمنية البطلة، فيما دعا إلى إيلاء الرعاية لعوائل المُضحين الذين جادوا بفلذات أكبادهم ليبقى العراق قوياً حراً ومستقلاً.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، قدّمَ خالص تهانيه وتبريكاته، إلى ضباط ومراتب الجيش العراقي البطل كافة، بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة على تأسيس الجيش العراقي".

وأشاد المندلاوي، بحسب البيان، بـ"الدور البطولي للقوات المسلحة في حفظ البلاد، والذي جسّد أسمى معاني التضحية والولاء للوطن"، مؤكداً أن "المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة تتطلب مزيداً من الدعم لحماة الثغور، وتستدعي رفع الحيطة والحذر ومستوى اليقظة والجهوزية للدفاع عن الأمن القومي العراقي".

وذكر أن "السلطة التشريعية تضع على سلم أولوياتها، تطوير تسليح قواتنا الأمنية البطلة".

وتابع "نبتهل إلى المولى "عز وجل" بأن يدفع عن العراق كيد الأشرار، وأن يمن على شهدائه بالرحمة والمغفرة، ويسكنهم فسيح الجنات"، داعياً إلى "إيلاء الرعاية الشاملة لعوائل المضحين الذين جادو بفلذات أكبادهم من أجل أن يبقى العراق قوياً حراً ومستقلاً".