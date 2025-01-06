القائد العام للقوات المسلحة يرعى الحفل الذي أقامته وزارة الدفاع بمناسبة تأسيس الجيش العراقي

2025-01-06 12:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعرعى القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الحفل المركزي الذي أقامته وزارة الدفاع بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، رعى الحفل المركزي الذي أقامته وزارة الدفاع في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي البطل".