برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق فعاليات بطولة سومر لجمال الخيول

2025-01-06 12:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – زيد غالببرعاية رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وتزامناً مع عيد الجيش العراقي انطلقت صباح اليوم الاثنين، النسخة الثالثة من بطولة سومر، لجمال الخيول، على ميدان الاتحاد العراقي للفروسية في بغداد وتستمر على مدى يومين.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن " البطولة شهدت مشاركة أكثر من 22 دولة كما شهدت حضور ملاكات عربية وخليجية وعراقية رفيعة بالإضافة الى حكام عرب "، مضيفاً أن" اتحاد اللعبة رصد جوائز مالية ضخمة للفائزين بالبطولة ".