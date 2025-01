زيارة السوداني إلى طهران: ملفات أمنية وإقليمية على طاولة النقاش

2025-01-06 12:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، اسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، الملفات التي سيبحثها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى طهران.وقال بقائي، إن "زيارة السوداني هي بدعوة من رئيس الجمهورية الإيرانية، وفي إطار التبادلات والعلاقات بين البلدين". وأضاف، أن "الزيارة ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ التفاهمات السابقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات […]

