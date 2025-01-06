ضبط عجلتين وحاوية مخالفة للشروط في منفذي زرباطية وأم قصر الشمالي

2025-01-06 13:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط عجلتين وحاوية في منفذي زرباطية وأم قص الشمالي، مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منفذ زرباطية تمكن من ضبط عجلتين في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي، تسببت هدرا بالمال العام تحتوي على مواد غير مصرح بها، مشموله بحماية المنتج المحلي".

وأضاف البيان، أن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية خارج الحرم الجمركي، تحتوي على امبولات تحاليل طبية مختبرية عددها (675000) الف أمبولة مع ملحقاتها، والمشمولة بحماية المنتج، بوزن مقداره (4) طن مخبأة خلف المواد المصرح بها".

وأشار إلى، أنه "تم إحالة جميع المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".