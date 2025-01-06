الصالحي يجدد التأكيد على حق التركمان بالتمثيل العادل داخل صفوف القوات المسلحة

2025-01-06 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي، اليوم الإثنين (6 كانون الثاني 2025)، الجيش العراقي بالذكرى الرابعة بعد المئة لتأسيسه، فيما جدد التأكيد على التمثيل العادل للمكون التركماني داخل القوات المسلحة.

وقال الصالحي في بيان تلقته "بغداد اليوم": أحيي جيشنا العراقي الباسل في ذكرى تأسيسه الـ 104، هذا الجيش الذي جسّد أعظم معاني التضحية والشجاعة دفاعاً عن الوطن وكرامة شعبه.

وأضاف، أجدد التأكيد على حق التركمان في التمثيل العادل داخل صفوف القوات المسلحة، كما نص عليه الدستور. فقد كان للتركمان دور ريادي منذ تأسيس الجيش، عبر قادة عظام وتضحيات لا تُحصى.