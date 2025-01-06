2025-01-06 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، عن أبرز ما سيتم بحثه خلال الاجتماع المقرر عقده بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يوم غد الثلاثاء.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك مرونة أبداها الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي وخفف من شروطه لغرض المشاركة في حكومة كردستان المقبلة".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني يطالب بتوسيع صلاحيات نائب رئيس حكومة الإقليم، كما يشترط أن يكون نائب واحد لرئيس الإقليم من نصيب الاتحاد الوطني، ونيلة 8 وزارات من بينها 3 رئيسية، وعلى رأسها وزارة المالية، كشرط للمشاركة في حكومة الإقليم المقبلة".

هذا وعلق الأكاديمي الكردي حكيم عبد الكريم، يوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، حول إمكانية اختيار شخصيات تكنوقراط في الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان.

وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المحاصصة الحزبية هي الأساس في تشكيل الحكومات في الإقليم، وبالتالي لا نتوقع أن تلجأ تلك الأحزاب لاختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والمهنية لإدارة الوزارات والمؤسسات داخل الحكومة الجديدة".

وأضاف، أن "شخصيات الحكومة الجديدة ستكون تقليدية وحزبية وفقا لتقاسم الأحزاب للمناصب، لأن جميع الأحزاب تفكر بمصالحها قبل ترشيح أي شخصية لتولي منصب معين".