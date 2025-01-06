انخفاض مفاجئ لأسعار الصرف في بغداد

2025-01-06 13:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الإثنين (6 كانون الثاني 2025)، انخفاضا مفاجأ في أسواق وصيرفات العاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" سعر بيع الدولار في صيرفات بغداد سجل 151.75، بينما سجل سعر الشراء 151,250، وفي مدينة أربيل، سجلت أسعار صرف الدولار للبيع 151,600، في حين سجلت أسعار الشراء 151,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي".

وأضاف، أن" أسعار الدولار في أسواق وصيرفات محافظة البصرة سجلت 152,000 للبيع، بينما سجلت أسعار الشراء في الصيرفات والأسواق 151,000 ألف دينار.