وطني الركبي يحرز المركز الثالث في بطولة الصداقة بإيران

2025-01-06 13:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرز منتخبنا الوطني لسباعيات الركبي، المركز الثالث في بطولة الصداقة الدولية للركبي التي أقيمت على ملعب مدينة مشهد الرياضية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .وقال الأمين العام لاتحاد الركبي، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هذه المشاركة تأتي ضمن إطار المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني الذي أقيم برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، عقيل مفتن ،تحضيرا للبطولة العربية لسباعيات الركبي التي ستقام في مدينة الإسكندرية المصرية منتصف الشهر المقبل".