منصة بريطانية: ميناء الفاو يحصد المرتبة العاشرة بقائمة المشاريع العملاقة بالعالم

2025-01-06 14:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادصنفت منصة “The B1M” البريطانية، المتخصصة في قطاع البناء، مشروعي برج البنك المركزي في بغداد وميناء الفاو الكبير في البصرة ضمن قائمة أبرز المشاريع العملاقة في العالم لعام 2025.وجاء مشروع برج البنك المركزي في المرتبة الحادية عشرة فيما حصد ميناء الفاو الكبير المرتبة العاشرة.ويعكس هذا التصنيف، التقدم الملحوظ للعراق في مجال الهندسة المعمارية والبنية التحتية […]

