السوداني: ستبقى حكومتنا الداعم الأول لتطوير قدرات جيشنا

المدى/بغدادأكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بأن حكومته ستبقى الداعم الأول لتطوير قدرات الجيش العراقي.وقال السوداني، عبر منصة "إكس": "في الذكرى 104 لتأسيس جيشنا العراقي، تترسخ مكانة هذه المؤسسة الوطنية العظيمة، وليكون جيشنا من الشعب وللشعب، وسوره الحصين ضد الإرهاب والتهديدات، والدعامة القوية للبناء الدستوري الديمقراطي". وأضاف: "لقد خاض جيشنا البطل وكل تشكيلات […]

