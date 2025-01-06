العراق يحافظ على صدارته في السياحة العربية إلى تركيا في 2024

2025-01-06 14:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم الاثنين، تصدر العراق قائمة البلدان العربية من حيث عدد الزوار إلى تركيا خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى نهاية تشرين الثاني 2024.

وأوضحت الوزارة، في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق جاء في المرتبة الأولى بعدد زوار بلغ 898,759 سائحا، على الرغم من انخفاض النسبة بـ8.99% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 987,536 سائحا، وبنسبة 12.69% عن عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الزوار العراقيين مليونا و131,126 سائحا.

وأضافت الوزارة أن السعودية حلت في المرتبة الثانية بعدد زوار بلغ 822,785 سائحا، تلتها الجزائر ثالثة بـ294,291 سائحا، ثم الأردن رابعا بـ286,126 سائحا، وأخيرا الكويت في المرتبة الخامسة بـ251,616 سائحا.

وفي نيسان الماضي، اعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد الزائرين خلال شهر شباط /فبراير من عام 2024.

وتعد تركيا الخيار الأول الذي يفكر فيه العراقيون لقضاء إجازتهم الصيفية بسبب قربها الجغرافي والثقافي وتنوع مناطقها السياحية الشاسعة ومناخها الذي يتيح للزوار الاستمتاع بأجواء الفصول الأربعة.