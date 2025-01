2025-01-06 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أفادت تقارير إعلامية بأن برشلونة يلاحق الكوري الجنوبي هيونج مين سون، للتعاقد معه بصفقة انتقال حر في نهاية الموسم الحالي. وينتهي عقد النجم الكوري الجنوبي، البالغ من العمر 32 عاماً، مع نادي توتنهام هوتسبير بنهاية الموسم، وبما أن نافذة الانتقالات الشتوية قد بدأت، فإن سون يملك الآن الحق في التفاوض مع …

