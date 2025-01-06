2025-01-06 14:18:44 - المصدر: ايشان

على مدار العقود الماضية، سجل الجيش العراقي حضورًا بارزًا في الصراع العربي الإسرائيلي، مسهمًا بدور محوري في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الأراضي العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي. كان هذا الدور تعبيرًا عن التزام العراق القومي بقضايا الأمة العربية، وامتدادًا لعقيدته العسكرية والسياسية الرافضة للهيمنة الإسرائيلية. النكبة وحرب 1948 بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في 15 […]

ظهرت المقالة دور الجيش العراقي في الحرب ضد الكيان: تاريخ من الدعم والمواجهة أولاً على ايشان.



