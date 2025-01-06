2025-01-06 14:18:44 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح بإطلاق نار على حافلة بشمال الضفة الغربية. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه “خلال هجوم مسلح بالضفة سقط 3 قتلى وأصيب آخرون جراء إطلاق نار على حافلة”، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف حافلة بين مستوطنتي بوندوك وكيدوميم في الضفة الغربية. ولفتت إلى أن […]

ظهرت المقالة مقتل 3 إسرائيليين بهجوم مسلح على حافلة في الضفة الغربية أولاً على ايشان.



