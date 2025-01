عاجل| وزير الدفاع في عيد الجيش.. صدم الجميع بتصويب خاطئ وهذا ما حدث!! (فيديو)

2025-01-06 14:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أثار مقطع مرئي لوزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، جدلاً واسعاً وانتقادات حادة، وذلك بعد ظهوره في ميدان الرمي وهو يشارك في تدريب على التصويب، غير أن أداؤه لم يكن بالمستوى المطلوب، حيث أظهرت النتائج عدم إصابته للأهداف بشكل دقيق، مما أثار تساؤلات حول هذا الظهور ومدى ارتباطه بالكفاءة العسكرية المطلوبة لمنصبه. وظهر …

