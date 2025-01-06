تركيا: تحييد "عماليتين" بعملية في إقليم كوردستان

2025-01-06 14:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية تركية، يوم الاثنين، بتحييد جهاز الاستخباراتالتركي عنصرين نسويين من حزب العمال الكوردستاني في عملية نفذها بمنطقة هاكورك في إقليمكوردستان.

وقالت المصادر لوكالة أنباء "الأناضول"، إن العملية أسفرت عن"تحييد" كلاً من زينب أصلان الملقبة بـ(ميترا ماني)، وزليخا محجوب الملقبةبـ(أكين ديلا)".

وأضافت المصادر أن الاستخبارات التركية تلقت معلومات بأن أصلان ومحجوب"دربتا على تنفيذ هجمات ضد أهداف استراتيجية في تركيا".

وأشارت إلى أن الاستخبارات التركية "تابعت عن قرب العنصرين اللتينكانتا تستعدان للعبور إلى تركيا"، موضحة أنهما انضمتا إلى "التنظيم في عام2015".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن قتل 36 عنصراً من حزب العمالالكوردستاني في العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة "الأناضول"، إن القواتالمسلحة التركية تمكنت من قتل 32 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني شمالي سوريا، و4آخرين شمالي العراق.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشطفي العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.