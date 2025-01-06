احتراق 6 محال تجارية في سهل نينوى.. صور

2025-01-06 14:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، باحتراق عدد من المحال التجاريةفي قضاء شيخان شمال غرب سهل نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع صباح اليوم في فرنبقضاء شيخان وتوسعت النيران إلى المحال المجاورة ما تسبب باحتراق 6 محال بشكل كامل".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن خسائر مادية فقط دون أن يخلف إصابات بشرية".

ويقع قضاء شيخان شمال غرب سهل نينوى، وهو جزء من المنطقة الجغرافية التيتمتد عبر السهول بين محافظتي دهوك ونينوى، ويتبع إداريا إلى دهوك.