وزارة الإعمار تحدد موعد التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان في بغداد والمحافظات

2025-01-06 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

حددت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، موعد فتح التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة حددت موعد التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى أن "اليوم الثاني من شهر شباط المقبل سيكون التقديم لمحافظات بغداد ونينوى وديالى وصلاح الدين".

وأضاف، أن "اليوم الثالث من شباط سيكون التقديم مخصصاً لمحافظات ذي قار والمثنى وواسط والأنبار، فيما سيكون اليوم الرابع من الشهر ذاته مخصصاً لمحافظات الديوانية وبابل وكركوك والنجف الأشرف، بينما سيكون اليوم الخامس من شهر شباط لمحافظات كربلاء المقدسة والبصرة وميسان".

وتابع، أن "التقديم الإلكتروني سيستمر لمدة أسبوع من موعد انطلاقه على منصة أور وسيكون مفتوحاً على مدار 24 ساعة لليوم المخصص لكل محافظة".