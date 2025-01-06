2025-01-06 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الاثنين، إطلاق قطع حصة جديدة من السلة الغذائية بدءاً من الغد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التجارة، أثير داود الغريري أعلن إطلاق قطع حصة جديدة من مفردات السلة الغذائية، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، السابع من شهر كانون الثاني الجاري".وأكدت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى الموسوي، بحسب البيان، "جاهزية الملاكات العاملة في مراكز القطع والمخازن في بغداد والمحافظات للمباشرة بقطع قوائم تجهيز مفردات السلة الغذائية الجديدة للوكلاء".وأشارت الى أن "شركتها كانت قد أنهت عمليات تسلم تلك المفردات وتهيئة المتطلبات الفنية والإدارية"، لافتة الى أن "استيفاء أجور قوائم القطع سيكون حصراً عبر بطاقات الدفع الإلكترونية، الذي اعتمدته شركتها، وذلك انسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التجارة في هذا الجانب".ودعت الوزارة، وفقاً للبيان، "وكلاء المواد الغذائية الى مراجعة مراكز القطع حسب الجداول المعلنة".