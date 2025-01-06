وزير الموارد يصدر توجيهات تخص ضفاف نهر دجلة في بغداد

2025-01-06 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدر وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، اليوم الاثنين، توجيهات تخص ضفاف نهر دجلة في بغداد.

وقالت وزارة الموارد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، أجرى اليوم، جولة تفقدية في منطقة الدورة/البوعيثة في مركز محافظة بغداد، رافقه فيها مدير عام الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، المهندس علي فاضل حسين ومدير عام دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر، المهندس محمود عبدالله أحمد والقوات الأمنية الماسكة للموقع وعدد من مدراء تشكيلات الوزارة في المحافظة".

وأكد الوزير "على إزالة التجاوزات على ضفاف نهر دجلة ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين المعمول بها في المحاكم المختصة"، مشيرا الى أن "الجولة تأتي للاطلاع على أعمال ملاكات الوزارة بإزالة التجاوزات في محافظة بغداد لغرض تطوير ضفاف النهر وجعل بغداد أجمل وللحفاظ على المقطع التصميمي للنهر، وتمرير الحصص المائية بانسيابية عالية وإيصالها إلى جميع المحافظات الجنوبية بشكل عادل، والاطلاع عن كثب على كمية التجاوزات والأنقاض في مقطع النهر إضافة إلى كمية الإطلاقات المائية باتجاه جنوب بغداد".

وأوعز بـ"ضرورة التعاون المشترك بين كافة تشكيلات الوزارة لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة وبالمواصفات الفنية المطلوبة باستخدام الآليات التخصصية التابعة للوزارة"، موجهاً "باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحد من ظاهرة التجاوزات وتشويه ضفاف نهر دجلة".