وزير الدفاع: طورنا قدرات الطائرات المسيرة وفتحنا باب التطوع

2025-01-06 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الاثنين، تطوير قدرات الطائرات المسيرة، فيما أشار الى انه فتحنا باب التطوع لقبول 10 آلاف متطوع الى صنف القوات الخاصة حصراً لرفع كفاءة هذا الصنف.وقال وزير الدفاع في كلمة له خلال بث وقائع الحفل المركزي الذي أقامته وزارة الدفاع، في العاصمة بغداد، بمناسبة الذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي البطل، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجيش العراقي كانت له صولات وجولات يشهد لها القاصي والداني، حيث سطر أروع الملاحم وقدم التضحيات الجسام، وسيبقى سوراً حصيناً ودرعاً منيعاً لحماية أرض وسماء العراق".وجدد وزير الدفاع "دعم الوزارة للبرنامج الحكومي"، مشيرا الى أنه "باشرنا في العديد من المشاريع التي ساهمت بتطوير قدرات الجيش العراقي، ومنها إكمال قاعدة الصويرة وكلية القوة الجوية، وإطلاق حملة لتأهيل وزارة الدفاع والكلية العسكرية ومعسكر التاجي وقاعدة معسكر الحبانية، فضلاً عن تأهيل نادي الضباط القادة".وأضاف، أنه "تم تطوير منظومة التسليح للجيش العراقي من خلال التعاقد مع شركة تالس الفرنسية لتجهيز الدفاع الجوي بمنظومة رادارات متطورة، وتم حصول موافقة رئيس الوزراء على التعاقد مع شركة LIG الكورية الجنوبية لشراء منظومة صواريخ أرض جو متعددة المهام"، موضحاً أنه "تم التعاقد مع شركة ايرباص الفرنسية لشراء طائرات كركا الفرنسية تضاف الى سلاح طيران الجيش، بالإضافة الى العديد من العقود التي ستسهم في رفع قدرات الجيش وتطوير قدرات الطائرات المسيرة".وتابع: "فتحنا باب التطوع لقبول 10 آلاف متطوع الى صنف القوات الخاصة حصراً لرفع كفاءة هذا الصنف"، مؤكداً "السعي في تطبيق البرنامج الحكومي للنهوض بواقع الوزارة".